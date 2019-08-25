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التحالف العربى يعلن تدمير 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

الأحد، 25 أغسطس 2019 08:59 م
التحالف العربى يعلن تدمير 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون تجاه السعودية العقيد الركن تركى المالكى المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن"
كتب وكالات

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قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير ( 6 ) صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة ( صعده ) فى محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان، بحسب "واس".

وأوضح العقيد المالكى، أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولى الإنسانى بالطائرات بدون طيار وكذاك الصواريخ البالستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها فى ظل استمرار العمليات العسكرية فى عمق محافظة صعده بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى، كما يثبت إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولى الإنساني، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدى لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.

 


التحالف العربى

تدمير 6 صواريخ باليستية

الحوثيون

السعودية

أخبار السعودية

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