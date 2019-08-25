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البابا فرنسيس يدعو العالم إلى التكاتف لإخماد حرائق الأمازون

الأحد، 25 أغسطس 2019 07:32 م
البابا فرنسيس يدعو العالم إلى التكاتف لإخماد حرائق الأمازون البابا فرنسيس
مدينة الفاتيكان (رويترز)

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دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، دول العالم للتكاتف من أجل إخماد الحرائق المستعرة فى غابات الأمازون قائلا إن المنطقة مهمة لسلامة الكوكب.

وقال لآلاف الأشخاص الذين تجمعوا فى ساحة القديس بطرس لحضور عظته الأسبوعية "كلنا قلقون من الحرائق الضخمة التى اندلعت فى الأمازون. دعونا نصلى من أجل إخمادها بالتزام من الجميع. هذه الرئة من الغابات حيوية لكوكبنا".

وطلبت ست ولايات فى منطقة الأمازون بالبرازيل مساعدة الجيش فى مكافحة عدد قياسى من الحرائق التى تستعر فى الغابات المطيرة وهو ما تسبب فى إطلاق مناشدات دولية بسبب الدور المحورى لغابات الأمازون فى التصدى لارتفاع درجة حرارة الأرض.

 

 


البابا فرنسيس

إخماد حرائق الأمازون

البرازيل

الفاتيكان

حرائق الغابات

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