البابا تواضروس يصلى القداس بدير أبو مقار في ذكرى القديس مكاريوس الكبير

زار قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم دير القديس أبو مقار بوادي النطرون حيث صلى قداس الأحد الثالث من شهر مسرى، في تذكار إعادة جسد القديس مكاريوس الكبير الي ديره والذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم (١٩ مسرى - ٢٥ أغسطس من كل عام).

واشترك الآباء الرهبان في سهرة تسبحة نصف الليل والتي انتهت بالقداس الإلهي في التاسعة صباحًا.

بعدها اشترك الجميع في مائدة الأغابي، أعقبها جلسة روحية عقدها قداسة البابا مع مجمع رهبان الدير، حدثهم خلالها في موضوع بعنوان "الرهبنة حياة فرح".وأجاب على الأسئلة التي وجهها له الحضور، كما شجعهم على استكمال بعض الإنشاءات بالدير لراحة الرهبان والزوار.

يذكر أن البابا تواضروس يشرف على دير الأنبا مقار ويخضع لرئاسته بعد مقتل رئيس الدير الانبا ابيفانيوس على يد راهبين من الدير العام الماضى