"الاتصالات": 5.4 مليون مستفيد من صرف المعاشات عبر البريد

كتبت: هبة السيد

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن حجم المستفيدين من المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد يصل الى 5.44 مليون مستفيد بنهاية مايو 2019 مقارنة بنحو 5.46 مليون مستفيد فى إبريل 2019 و 6.26 مليون مستفيد فى مايو 2018.

ووصل حجم عملاء صندوق توفير البريد الى نحو 24.81 مليون عميل بنهاية مايو 2019 مقارنة بنحو 24.78 مليون عميل فى ابريل 2019 و 23.6 مليون عميل فى مايو 2018، وذلك بمعل نمو شهرى يصل الى 0.11%، ومعدل نمو سنوى يصل الى 7.58%.

وارتفع عدد مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية ليصل الى 3979 مكتب بنهاية ابريل 2019 مقارنة بنحو 3977 مكتب بنهاية مارس 2019 و 3956 مكتب بنهاية ابريل 2018، بمعدل نمو شهرى يصل الى 0.05% ومعدل نمو سنوى يصل الى 0.58%.