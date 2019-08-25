"الاتصالات": توسيع الطاقة الإنتاجية لمنصع الألكترونيات بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط

كتبت: هبة السيد

شهد وفد رفيع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط مراسم توقيع الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر" عقد جديد مع شركة واحات السيليكون؛ للحصول على توسعات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة "سيكو" للهواتف المحمولة الذكية وأجهزة التابلت فى المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.

وقع العقد؛ المهندس سامح الملاح المدير التنفيذى لشركة واحات السيليكون، والمهندس محمد سالم رئيس الشركة المصرية لصناعة السيليكون " Sico ".

هذا وقام وفد الوزارة ومحافظ أسيوط رافقهما المهندس محمد سالم بجولة تفقدية داخل مصنع سيكو؛ للاطلاع على منتجات الشركة، والتعرف على خطط الشركة المستقبلية فى إطار التوسعات الجديدة، وخلال الجولة التقى وفد الوزارة بشباب العاملين بالمصنع من محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة.

وأكدت الوزارة فى بيان لها الأحد، على أهمية اتاحة فرص التدريب للشباب لإطلاق إبداعاتهم مشيدة بما شهده الوفد خلال جولته بالمصنع من احترافية واتقان شباب الصعيد العاملين بالمصنع، مشيرة إلى أن التوسع وإضافة خط انتاج جديد للمصنع لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير يدل على أن المنتج المصرى قادر على المنافسة والحصول على حصة تسويقية متميزة.

وأضافت الوزارة أن رغبة بعض الدول الافريقية فى محاكاة هذه التجربة تدل على ريادة مصر فى مجال التصميم والتصنيع الالكتروني؛ مشيرة الى أن التصميم الالكترونى من المجالات التى يتميز بها الشباب المصرى وآلته تمثل قيمة مضافة ويتم العمل نحو زيادة عدد العاملين به.

كما أكد المهندس سامح الملاح على أن التوسعات التى يشملها التعاقد الجديد تأتى تتويجا للنجاح التى حققتها منتجات شركة "سيكو" فى السوق المصرية والافريقية خلال الفترة القصيرة الماضية، مشددا على التزام واحات السيليكون بتوفير كافة الإمكانات وتجهيزات البنية التحتية المتميزة اللازمة للتوسعات التى تعتزم شركة "سيكو " إقامتها بما سيعود بالفائدة فى النهاية على الاقتصاد الوطني، ويخلق المزيد من فرص العمل للشباب من أهالى الصعيد.

وأشاد المهندس محمد سالم بما توفره شركة واحات السيليكون من تجهيزات وإمكانات فى المناطق التكنولوجية تسهم فى خلق البيئة المثالية لاحتضان كافة عناصر صناعة تكنولوجيا المعلومات بدءا من الشركات الناشئة وحتى المصانع، مشيرا إلى أن التوسع الجديد يهدف إلى زيادة إنتاج المصنع لتلبية احتياجات السوق المحلى وطلبات التصدير بجانب البدء فى إنتاج التلفزيونات وأجهزة الدفع الإلكترونى.

يذكر أن مصنع سيكو يعمل به حاليا أكثر من 1000 عامل وموظف وينتج قرابة الـمليون من أجهزة المحمول والتابلت سنويا، ومن المنتظر أن تصل مساحة المصنع بعد التوسعات الجديدة إلى 10000 متر مربع، وأن يسهم فى توفير أكثر من 300 فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب فى صعيد مصر.

وحضر مراسم التوقيع؛ المهندسة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشيرين الجندى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون المناطق التكنولوجية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن مراسم التوقيع جاءت خلال الجولة التفقدية التى قام بها وفد رفيع المستوى لوزارة الاتصالات للمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتابعة سير العمل فى عمليات تطوير وتجهيز المبانى بها، ومن المقرر أن يقوم الوزير فى وقت لاحق اليوم بافتتاح مركز خدمة عملاء شركة اورانج بالمنطقة التكنولوجية.