"الاتصالات" تفتتح مركز خدمة عملاء شركة أورنج بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط

كتبت: هبة السيد

افتتح اليوم وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط والمهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة اورنج مصر؛ مركز خدمة عملاء شركة اورنج بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة؛ والذى تم من خلاله إتاحة أكثر من 250 فرصة تدريب وعمل كمرحلة أولى للشباب من محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك خلال زيارة وزارة الاتصالات لمحافظة أسيوط لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، ومتابعة التطورات فى البرامج التى تقدمها الوزارة لبناء قدرات وصقل مهارات شباب الصعيد فى مختلف التخصصات التكنولوجية وتوفير فرص عمل متميزة لهم.

وشهدت مراسم الافتتاح بدء التشغيل الفعلى لعمليات المركز من خلال الكوادر المصرية المتميزة والتى تم اختيارها وتدريبها بعناية؛ حيث قامت الشركة بتنفيذ برنامج تدريبى لتنمية مهارتهم الشخصية، وتدريبهم على التعامل مع منتجات وخدمات الشركة والمعلومات الفنية عن الأنظمة الخاصة بها، وتهدف الشركة الى تدريب عدد ١٠٠٠ متدرب خلال اول ثلاث سنوات على ان يتم تعين ٦٠٠ من المتدربين، ومن المقرر أن تشارك معامل "اورنج لاب" المتخصصة فى مجال الأبحاث والتطوير فى توفير برامج تدريبية لتأهيل وإعداد الشباب وخريجى الجامعات فى الصعيد للعمل فى سوق الاتصالات والبرمجيات الحديثة فى المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.

وأكدت الوزارة أن افتتاح المركز فى المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات خارج القاهرة الكبرى؛ وكذلك فى إطار جهود الوزارة لإتاحة الفرص الاستثمارية للشركات المحلية والعالمية فى مختلف محافظات مصر بهدف خلق بيئة مواتية للأعمال وتهيئة البيئة الحاضنة لابتكارات الشباب؛ كما يعد افتتاح المركز رسالة تأكيد على ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قادر على جذب استثمارات وان الشباب المصرى قادر على اقناع الشركات العالمية على ان صعيد مصر المكان المناسب للاستثمار.

وأضافت الوزارة أنه يتم التعاون مع الشركات العالمية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى لتنمية الكوادر الشابة وصقل مهاراتها بما يؤهلها لتوظيف التكنولوجيات الناشئة، وتمكين الشباب من إنتاج القيمة المضافة؛ مشيرا إلى أن مشروع المناطق التكنولوجية يدعم الخطط التنفيذية لإستراتيجية الوزارة فى تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوطين التكنولوجيا، وتوفير فرص عادلة لبناء القدرات والتوظيف للشباب فى مختلف المحافظات لاسيما فى صعيد مصر.

ومن جانبه أكد المهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة اورنج مصر، على استمرار الشركة فى استراتيجيتها للاستثمار فى الكوادر البشرية المحلية وتأهيلها لاستخدام أرقى التكنولوجيات الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وبالتالى المساهمة فى توفير المزيد من فرص العمل المحلية لأبناء الصعيد والخريجين الجدد؛ مشيرا الى أهمية التوسع فى إنشاء الشركات فى محافظات الصعيد، خاصة الشركات التى تعمل فى مجالات الاتصالات وأوضح أن مشروعات المناطق التكنولوجية فى المحافظات تستهدف بالأساس تنمية المناطق التى لم تجد العناية الكافية.

وأكدت المهندسة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على التزام الهيئة بدعم وتنفيذ برامج متخصصة ونوعية للتدريب من أجل التشغيل من خلال عدد من المبادرات والبرامج المتميزة ومن ضمنها برنامج "أكاديميات الصناعة" والذى يتم تقديمه كجزء من استراتيجية الهيئة لتنمية صناعة التعهيد، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى مقدمى خدمات التدريب من خلال شراكة فريدة بين القطاعين العام والخاص لسد فجوة المهارات فى سوق العمل.

ورحب المهندس سامح الملاح المدير التنفيذى لشركة واحات السيليكون، بافتتاح المركز الذى سيوفر فرص عمل جديدة لأبناء مدينة أسيوط، مؤكدا أن انضمام المزيد من الشركات العالمية إلى المناطق التكنولوجية يعكس الثقة فى المستوى المتميز للبنية التحتية التى تتمتع بها هذه المناطق ويفتح الأبواب أمامها للتوسع فى تقديم خدماتها.

حضر مراسم الافتتاح؛ شيرين الجندى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون المناطق التكنولوجية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة اورانج.

و يأتى افتتاح المركز الجديد تنفيذا لاتفاقية التعاون التى وقعتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة "أورانج" مصر فى يناير الماضى والتى تعهدت الشركة بموجبها بتوسيع نطاق عملياتها فى صعيد مصر.