"الاتصالات" تتابع التحضيرات الخاصة بالمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية

كتبت: هبة السيد

قال مسؤول رفيع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الاستعدادات للمؤتمر العالى للاتصالات الراديوية WRC و الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى اكتوبر المقبل تجرى على قدم وساق و ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا المؤتمر.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى متابعة التحضيرات الخاصة بالمؤتمر من حيث الدول المشاركة و دعوات كبار الشخصيات و خبراء الاتصالات وتكنولويا المعلومات حول العالم، ووزراء الاتصالات حول العالم وكبار مسؤولى المنظمات الدولية وغيرها.

وكان وفد رفيع المستوى قد التقى هولين زاو رئيس الاتحاد الدولى للاتصالات على هامش قمة البريكس فى الصين لمتابعة التحضيرات الخاصة بالمؤتمر.

و يعقد المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية WRC، والذي ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات التابع للأمم المتحدة بشرم الشيخ فى الفترة من 21 اكتوبر وحتى 26 من نوفمبر المقبل، ويعقد المؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

و وقعت مصر اتفاقية استضافة المؤتمر فى 25 من مارس الماضى بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الاتحاد المصري للاتصالات.

و يستهدف المؤتمر تحديد معايير الترددات الخاصة بالجيل الخامس للمحمول 5G و التعريف العلمى لها وما يتعلق بنظم البث الرقمى ومنظومة الاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية.