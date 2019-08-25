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الإسكان: طرح مرحلة جديدة من مشروع سكن مصر بـ5 مدن أبرزها المنصورة ودمياط‬

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:13 ص
الإسكان: طرح مرحلة جديدة من مشروع سكن مصر بـ5 مدن أبرزها المنصورة ودمياط‬ وزارة الإسكان
‫كتب ـ أحمد حسن ‬

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وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه على التعامل بذات أسعار البيع للمتر المربع السابق اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بجلساتها أرقام "77، 38، 22"، بشأن تحديد الأسعار للمتر المربع من الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بمساحة 115 م2، للوحدة تشطيب كامل، والمقرر طرحها للبيع للمواطنين بمدن (دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – غرب أسيوط "ناصر" – غرب قنا – المنصورة الجديدة)، بخلاف نسب التميز، والذي يتم تحديده بواسطة الإدارات المختصة بالهيئة، وبشرط استكمال الإجراءات بهذا الخصوص، وبنظام السداد التالى "سداد جدية الحجز".‬
 
‫وحول نظام السداد، قال المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان، إنه سيتم استكمال سداد نسبة 20% من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، ويتم سداد باقي قيمة الوحدة وقدره 80 % من إجمالي الثمن، وفقاً لما يلى (سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة بعد 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني - سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام - سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام).‬
 

وزاره الاسكان

سكن مصر

مشروع سكن مصر

المنصوره الحديده

دمياط الجديده

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