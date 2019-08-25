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الأونكتاد: تراجع الاستثمار بجنوب إفريقيا نتيجة أزمة الأسواق الناشئة

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:53 م
الأونكتاد: تراجع الاستثمار بجنوب إفريقيا نتيجة أزمة الأسواق الناشئة الاونكتاد ارشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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تراجعت الاستثمارات فى جنوب افريقيا جراء تأثرها بأزمة الأسواق الناشئة، مما مهد لتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر فى الدول الإفريقية التى تعد من أبرز المنافسين الاقتصاديين لمصر.

وقالت منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة إن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى جنوب إفريقيا تراجع ليبلغ 5.334 مليار دولار، بنهاية عام 2018 مقارنة بـ8.300 مليار دولار عام 2013.

كما كشف التقرير أن جنوب إفريقيا جذبت 5.771 مليار دولار عام 2014، وجذبت 1.729 مليار دولار عام 2015.

كما تراجعت الاستثمارات عام 2016 وبلغت 2.235 مليار دولار كما بلغت 2 مليار دولار عام 2017.

 

 

 


ازمة الاسواق الناشئة

جنوب افريقيا

الاونكتاد

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