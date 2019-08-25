الأرصاد: غدا طقس حار رطب بالوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين ، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.