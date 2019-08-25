سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 11:13 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الأرصاد: غدا طقس حار رطب بالوجه البحرى والعاصمة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:05 ص
الأرصاد: غدا طقس حار رطب بالوجه البحرى والعاصمة والعظمى بالقاهرة 36 درجة طقس حار
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين ،  طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

 


الطقس

الارصاد

حاله الطقس

هيئه الارصاد

درجات الحراره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة

السبت، 24 أغسطس 2019 11:36 ص

الأرصاد: غدا طقس حار رطب بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:32 م

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:00 ص

درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد.. الأرصاد: ارتفاع طفيف بحرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة.. وتكشف: هدوء الرياح يزيد الإحساس برطوبة الجو.. وتحذيرات للمسافرين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

طقس الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى بالسعودية 44 درجة

طقس الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى بالسعودية 44 درجة

5 معلومات عن مباراة بيراميدز وأيتوال دو في إياب الدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية

5 معلومات عن مباراة بيراميدز وأيتوال دو في إياب الدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية

الزراعة: 12 صنفا جديدا للفول البلدى.. ونتوقع ارتفاع المساحات بعد رفع السعر

الزراعة: 12 صنفا جديدا للفول البلدى.. ونتوقع ارتفاع المساحات بعد رفع السعر

تعرف على الفرق بين العفو الرئاسى والشرطى والشامل عن المحبوسين

تعرف على الفرق بين العفو الرئاسى والشرطى والشامل عن المحبوسين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة