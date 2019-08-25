سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 11:50 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تعثر على جثة متحللة داخل شقة بالغردقة

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:14 ص
الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تعثر على جثة متحللة داخل شقة بالغردقة جثة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، على جثة متحللة داخل شقة سكنية بشارع المدارس، بالغردقة، وتم نقلها لمشرحة مستشفى الغردقة العام بسيارة إسعاف، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان ورد بلاغ للواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، من العميد محمد دردير، مدير المباحث، يفيد بالعثور على جثة هيكل عظمى متحلل مجهولة الهوية داخل شقة سكنية فى منطقة شارع المدارس بالغردقة اليوم الأحد.

وشكلت مديرية أمن البحر الأحمر، فريق بحث بإشراف العميد محمد دردير، مدير مباحث المديرية ورئاسة والمقدم أسامة مهران، رئيس مباحث القسم، وضباط المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، لكشف لغز الجثة والتعرف عليها.


البحرالاحمر

العثور على جثة متحللة

الغردقة

مستشفى الغردقة العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

طقس الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى بالسعودية 44 درجة

طقس الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى بالسعودية 44 درجة

5 معلومات عن مباراة بيراميدز وأيتوال دو في إياب الدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية

5 معلومات عن مباراة بيراميدز وأيتوال دو في إياب الدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية

الزراعة: 12 صنفا جديدا للفول البلدى.. ونتوقع ارتفاع المساحات بعد رفع السعر

الزراعة: 12 صنفا جديدا للفول البلدى.. ونتوقع ارتفاع المساحات بعد رفع السعر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة