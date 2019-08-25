الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تعثر على جثة متحللة داخل شقة بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، على جثة متحللة داخل شقة سكنية بشارع المدارس، بالغردقة، وتم نقلها لمشرحة مستشفى الغردقة العام بسيارة إسعاف، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان ورد بلاغ للواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، من العميد محمد دردير، مدير المباحث، يفيد بالعثور على جثة هيكل عظمى متحلل مجهولة الهوية داخل شقة سكنية فى منطقة شارع المدارس بالغردقة اليوم الأحد.

وشكلت مديرية أمن البحر الأحمر، فريق بحث بإشراف العميد محمد دردير، مدير مباحث المديرية ورئاسة والمقدم أسامة مهران، رئيس مباحث القسم، وضباط المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، لكشف لغز الجثة والتعرف عليها.