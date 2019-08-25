اعرف برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل والتسهيلات الممنوحة × 13 معلومة

يقدم اليوم السابع فى 13 معلومة كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل والتسهيلات التى يقدمها البرنامج للركاب.
1- برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل يستهدف تسهيل سفر المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية.
2- برنامج حجز التذاكر من خلال التليفون المحمول يوفر المعلومات عن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر.
3- البرنامج يتم استخدامه لمواكبة التقدم التكنولوجى وزيادة منافذ بيع التذاكر.
4- البرنامج يساهم فى التيسير على الركاب فى حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل بدون جهد وتوفيرا للوقت.
5- برنامج الحجز عن طريق الهاتف المحمول يوفر الوقت والجهد.
6- البرنامج يوفر التواصل مع الركاب وتلقى المقترحات.
7- البرنامج يتضمن خدمة إبلاغ العملاء بأى أخبار عن طريق الخدمة الإخبارية.
8- البرنامج يساعد فى القضاء على السوق السوداء لوجود أسماء الركاب على التذكرة.
9- البرنامج يجرى تحميله من على المتجر الإلكترونى (Play store) فى الموبايل باسم (قطارات مصر حجز واستعلام).
10- سيتم لاحقاً توفير نسخة من البرنامج على (Apple store).
11- يجرى تحميل البرنامج وتسجيل الدخول ثم يقوم الراكب بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الإلكترونى لحجز التذاكر.
12- يمكن من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة.
13- يحجز الراكب المقاعد من خلال اختيار محطتى القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب.
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