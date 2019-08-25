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اعرف برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل والتسهيلات الممنوحة × 13 معلومة

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:30 ص
اعرف برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل والتسهيلات الممنوحة × 13 معلومة قطارات - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يقدم اليوم السابع فى 13 معلومة كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل والتسهيلات التى يقدمها البرنامج للركاب.

1- برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل يستهدف تسهيل سفر المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية.

2-  برنامج حجز التذاكر من خلال التليفون المحمول يوفر المعلومات عن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر.

3-  البرنامج يتم استخدامه لمواكبة التقدم التكنولوجى وزيادة منافذ بيع التذاكر.

4- البرنامج يساهم فى التيسير على الركاب فى حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل بدون جهد وتوفيرا للوقت.

5-  برنامج الحجز عن طريق الهاتف المحمول يوفر الوقت والجهد.

6- البرنامج يوفر التواصل مع الركاب وتلقى المقترحات.

7- البرنامج يتضمن خدمة إبلاغ العملاء بأى أخبار عن طريق الخدمة الإخبارية.

8- البرنامج يساعد فى القضاء على السوق السوداء لوجود أسماء الركاب على التذكرة.

9- البرنامج يجرى تحميله من على المتجر الإلكترونى (Play store) فى الموبايل باسم (قطارات مصر حجز واستعلام).

10- سيتم لاحقاً توفير نسخة من البرنامج على  (Apple store).

11-  يجرى تحميل البرنامج وتسجيل الدخول ثم يقوم الراكب بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الإلكترونى لحجز التذاكر.

12-  يمكن من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة.

13- يحجز الراكب المقاعد من خلال اختيار محطتى القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب.

 


حجز تذاكر القطارات

حجز التذاكر بالموبايل

حجز تذاكر القطارات بالموبايل

السكة الحديد

اليوم السابع بلس

اخبار

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