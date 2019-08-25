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اعرفهم قبل ما تصاحبهم.. علامات الشخصية النرجسية

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:00 م
اعرفهم قبل ما تصاحبهم.. علامات الشخصية النرجسية الشخصية النرجسية - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"أنانية وغرور واندفاع طول اليوم"، واحدة من أهم صفات الشخصية النرجسية، وهى من أسوء الشخصيات التى يمكن التعامل معها، وفى هذا التقرير يقدم اليوم السابع علامات الشخصية النرجسية وفقا لما ذكره موقع  mayoclinic وهى:

1:الشخص النرجسى يكون أنانيا ومغرورا، ويفضل دائما أن يكون محط أنظار الجميع.

2:يشعر دائما أنه الأفضل والأذكى، ولا يعانى من أى خلل فى شخصيته.

الشخصية النرجسية
الشخصية النرجسية

3:يواجه دائما صعوبة فى التعامل مع الآخرين بسبب غروره الزائد مما يخسر العديد من العلاقات فى حياته.

4:يمدح فى نفسه وفى إنجازاته دائما حتى لو لم يحقق أى شىء.

5:يبالغ فى استعراض إنجازاته ومواهبه.

6: الاعتقاد بتفوقهم وبأنه لا يمكن أن تجمعهم علاقة إلا بشخص يتمتع بالقدر نفسه من التميز.

7: احتكار الحديث والتقليل من شأن الأشخاص الذين ينظرون إليهم على أنهم أقل شأنا منه .

8: يستغلون الآخرين للحصول على ما يريدون.

9: التصرف بأسلوب متعجرف أو متغطرس ومن ثم يبدو عليهم الغرور، والتبجح والتفاخر

10: الإصرار على الحصول على أفضل الأشياء وعدم الرضا.


الشخصية النرجسية

نرجسى

شخصية

اضطراب

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