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اعتقال 29 شخصا عقب اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن فى هونج كونج

الأحد، 25 أغسطس 2019 08:43 ص
اعتقال 29 شخصا عقب اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن فى هونج كونج اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين فى هونج كونج
أ ش أ

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أعلنت شرطة هونج كونج اليوم الأحد أنها اعتقلت 29 شخصا بعد وقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن خلال فض احتجاجات مناهضة للحكومة.
وذكرت قناة " الحرة " الإخبارية الأمريكية أن المتظاهرين أطلقوا قنابل بنزين وحجارة في منطقة "كوان تونج" الصناعية المكتظة بالسكان الواقعة شرقي شبه جزيرة كولون بهونج كونج، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وأشارت القناة إلى أن بعض المحتجين أقاموا حواجز على الطرق باستخدام سقالات من الخيزران، في حين أتلف آخرون أعمدة إضاءة "ذكية" مزودة بكاميرات مراقبة. 
وكانت تلك أول مرة تستخدم فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع منذ أكثر من أسبوع بعد سلسلة مظاهرات اتسم معظمها بالسلمية.
ومن المقرر تنظيم احتجاج آخر في وقت لاحق من اليوم في حي "تسوين وان" العمالي في حين يعتزم متظاهرون تنظيم إضراب يشمل كل المدينة ومقاطعة الدراسة بالجامعات خلال الأسابيع المقبلة.


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