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اعتقال 18 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه أوروبا

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:37 م
اعتقال 18 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه أوروبا هجرة غير شرعية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، اعتقال 18 شخصا من جنسيات أفريقية مختلفة حاولوا اجتياز الحدود البحرية باتجاه أوروبا.
 
وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن دورية تابعة للمركز البحرى للحرس الوطنى فى "جرجيس " بولاية "مدنين" ، تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية، وإلقاء القبض على 18 شخصا كانوا على متن مركب صيد بحرى قبالة سواحل المنطقة .
 
وقد أمرت النيابة العامة بمواصلة احتجازهم، بتهمة محاولة اجتياز الحدود بصورة غير شرعية ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.
 

الداخليه التونسيه

تونس

هجره غير شرعيه

مركب صيد

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