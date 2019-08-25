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استمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرصفة بالفيوم

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:13 م
استمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرصفة بالفيوم جانب من الحملة
الفيوم – رباب الجالي

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شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الفيوم بالتنسيق مع الشرطة، حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة بصورها المختلفة، وذلك تحت إشراف اللواء أشرف موافى السكرتير العام المساعد للمحافظة .

استهدفت الحملة منطقة قحافة بمدينة الفيوم، وقد نجحت الحملة فى إزالة إشغالات المحال التجارية وتعديات أصحاب المقاهى على الشوارع والأرصفة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية فضلاً عن الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى .

وأكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، على ضرورة استمرار هذه الحملات لإزالة جميع التعديات ورفع الإشغالات وتحقيق الانضباط، وإلزام أصحاب المحلات بعدم التعدى على حرم الطرق العامة والأرصفة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

حملات الإزالة بالفيوم

رفع الاشغالات

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