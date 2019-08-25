استغاثة طفل تنقذه من الاعتداء الجنسى على يد عاطل بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

حاول عاطل، الاعتداء جنسيا على طفل بأوسيم، حيث استدرجه لمنطقة خالية من السكان، وهدده محاولا الاعتداء عليه، إلا أن استغاثة الطفل وصلت إلى الأهالى الذين أبلغوا رجال المباحث، وتم ضبط المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم مجدى موسى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد محاولة أحد الأشخاص الاعتداء الجنسى على طفل بمنطقة بشتيل.

بإجراء التحريات تبين للرائد وليد كمال، معاون مباحث أوسيم، أن المتهم "محمد.ع.ا" 27 سنة عاطل، استدرج الطفل " م.ح" يبلغ من العمر 12 سنة، إلى منطقة خالية من السكان، وهدده محاولا الاعتداء عليه جنسيا.

وتوصلت التحريات إلى أن الطفل استغاثة الطفل تناهت إلى سمع عدد من المواطنين، الذين بادروا لإنقاذ الطفل، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.