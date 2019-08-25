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استطلاع للرأى: حصول حزبى "الليكود" و "أزرق - أبيض" على 30 مقعداً

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:55 م
استطلاع للرأى: حصول حزبى "الليكود" و "أزرق - أبيض" على 30 مقعداً نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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نشرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى، استطلاعًا للرأى العام يشير إلى عدم قدرة معسكر اليمين على تشكيل ائتلاف حكومى بدون حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة ليبرمان.

وأظهرت نتائج  الاستطلاع، أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل كل من حزبى "الليكود" و" أزرق - ابيض" على 30 مقعدا برلمانيًا، ويستدل من الاستطلاع حصول معسكر اليمين بدون حزب "إسرائيل بيتنا" على 56 مقعدًا، مما يعني عدم قدرته على تشكيل ائتلاف حكومي.

فيما سيحصل كلا من القائمة المشتركة و"يمينا" على 11 مقعدا لكل منهما، و"إسرائيل بيتنا" على 10 مقاعد، و"يهادوت هتوراة" على 8 مقاعد، و"شاس" و"المعسكر الديمقراطي" على 7 مقاعد لكل منهما، وتحالف حزب العمل و"جيشر" على 6 مقاعد.

 

 


اسرائيل

الليكود

اسرائيل بيتنا

تل ابيب

الكنيست

انتخابات

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