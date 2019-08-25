سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ارتفاع مستوى الصرف فى البلاعات يتسبب فى غرق شوارع الجبل الأصفر بالخانكة

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:00 م
ارتفاع مستوى الصرف فى البلاعات يتسبب فى غرق شوارع الجبل الأصفر بالخانكة غرق شوارع الجبل الأصفر بمياه الصرف الصحى
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة شارع 10 بمنشية الجبل الأصفر بالخانكة بمحافظة القليوبية، ارتفاع مستوى الصرف الصحى فى البلاعات، مما تسبب فى انتشار مياه الصرف بالشوارع، وتوقف الحركة المرورية، وتضرر الشوارع الجانبية.

وأكد طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة بالقليوبية، أنه فور ورود بلاغ بالمشكلة انتقل على الفور برفقة المهندس إبراهيم الوكيل، رئيس فرع جنوب الخانكة لشركة المياه، وعبير فارس رئيسة الوحدة المحلية بالجبل الأصفر، لمتابعة سحب مياه الصرف الصحى بمنشية الجبل الأصفر بشارع عشرة والشوارع الجانبية والشارع المجاور لطريق السكة الحديد وطريق الجبل القلج.

وأشار، إلى أنه تم إحضار سيارة لسحب مياه الصرف من قبل شركة المياه من الشوارع لوجود ارتفاع منسوب المياه داخل بلاعات الصرف، مما تسبب فى ارتفاع المنسوب بالشوارع وإعاقة حركة المارة، مشيرا إلى أنه يتم ارتفاع منسوب الصرف من البلاعات الموجودة بالشوارع مما يسبب زيادة مياه الصرف بالشوارع العامة، ويعمل إعاقة للمارة، موضحا أنه تم التنسيق مع الأهالى على أن يتم تسليك البلاعات بصفة دورية لعدم الانسداد وزيادة مياه الصرف بالشوارع، بدلا من صرفها بالمصرف المخصص لذلك مصرف البلبيسى المار أمام السجن العمومى بالقلج.

 

غرق شوارع الجبل الأصفر بمياه الصرف الصحى (1)
غرق شوارع الجبل الأصفر بمياه الصرف الصحى (1)

 

غرق شوارع الجبل الأصفر بمياه الصرف الصحى (2)
غرق شوارع الجبل الأصفر بمياه الصرف الصحى (2)

 

غرق شوارع الجبل الأصفر بمياه الصرف الصحى (3)
غرق شوارع الجبل الأصفر بمياه الصرف الصحى (3)

 

غرق شوارع الجبل الأصفر بمياه الصرف الصحى (4)
غرق شوارع الجبل الأصفر بمياه الصرف الصحى (4)

 

غرق شوارع الجبل الأصفر بمياه الصرف الصحى (5)
غرق شوارع الجبل الأصفر بمياه الصرف الصحى (5)

 

 

 


اخبار القليوبية

مدينة الخانكة

الصرف الصحي

محافظة القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قارئ يشكو انتشار مياه الصرف الصحى بقرية "ابشان" بمحافظة كفر الشيخ

الأحد، 25 أغسطس 2019 07:00 م

قارئ يشكو من انتشار مياه الصرف الصحى بقريه "ابشان" بمحافظة كفرالشيخ

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:00 ص

مياه الصرف الصحى تغلق قرية البندرة بمحافظة الغربية.. صورة

الأحد، 25 أغسطس 2019 08:00 ص

أهالى الهاويس بالمنصورة يشكون انتشار مياه الصرف الصحى فى شوارع القرية

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:00 ص

عمارات شارع عمرو بن العاص بفيصل جزيرة فى مياه الصرف الصحى

السبت، 24 أغسطس 2019 10:00 م

فيديو.. الإسكان: تغطية جميع القرى بمشاريع الصرف الصحى بنهاية عام 2030

السبت، 24 أغسطس 2019 08:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة