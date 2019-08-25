ارتفاع مستوى الصرف فى البلاعات يتسبب فى غرق شوارع الجبل الأصفر بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة شارع 10 بمنشية الجبل الأصفر بالخانكة بمحافظة القليوبية، ارتفاع مستوى الصرف الصحى فى البلاعات، مما تسبب فى انتشار مياه الصرف بالشوارع، وتوقف الحركة المرورية، وتضرر الشوارع الجانبية.

وأكد طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة بالقليوبية، أنه فور ورود بلاغ بالمشكلة انتقل على الفور برفقة المهندس إبراهيم الوكيل، رئيس فرع جنوب الخانكة لشركة المياه، وعبير فارس رئيسة الوحدة المحلية بالجبل الأصفر، لمتابعة سحب مياه الصرف الصحى بمنشية الجبل الأصفر بشارع عشرة والشوارع الجانبية والشارع المجاور لطريق السكة الحديد وطريق الجبل القلج.

وأشار، إلى أنه تم إحضار سيارة لسحب مياه الصرف من قبل شركة المياه من الشوارع لوجود ارتفاع منسوب المياه داخل بلاعات الصرف، مما تسبب فى ارتفاع المنسوب بالشوارع وإعاقة حركة المارة، مشيرا إلى أنه يتم ارتفاع منسوب الصرف من البلاعات الموجودة بالشوارع مما يسبب زيادة مياه الصرف بالشوارع العامة، ويعمل إعاقة للمارة، موضحا أنه تم التنسيق مع الأهالى على أن يتم تسليك البلاعات بصفة دورية لعدم الانسداد وزيادة مياه الصرف بالشوارع، بدلا من صرفها بالمصرف المخصص لذلك مصرف البلبيسى المار أمام السجن العمومى بالقلج.