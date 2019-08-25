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إيهود باراك يهاجم "نتنياهو" بسبب الغارة الجوية على دمشق أمس

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:47 م
إيهود باراك يهاجم "نتنياهو" بسبب الغارة الجوية على دمشق أمس نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزير الدفاع الأسبق إيهود باراك هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بسبب الغارة الجوية التى شنتها مقاتلات إسرائيلية أمس على مواقع عسكرية سورية فى دمشق.

 

وقالت الصحيفة أن "باراك" اعتبر الغارة ذات هدف سياسى بحت وهو الترويج لنفسه أمام الإسرائيليين قبل أقل من شهر من إجراء الانتخابات البرلمانية فى 17 سبتمبر المقبل، حيث يرغب فى كسب ود الناخب الإسرائيلى بكافة السبل.

 

وأكد بارك رئيس حزب "إسرائيل الديمقراطية" أن الغارة لم تكن ذى مغزى عسكرى وإنما تهدف لكسب أصوات فى صناديق الاقتراع.

 


ايهود بارك

اسرائيل

تل ابيب

دمشق

غارة جوية

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