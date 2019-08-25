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إيرادات السياحة العلاجية فى الإمارات تجاوزت 12 مليار درهم العام الماضى

الأحد، 25 أغسطس 2019 10:26 م
إيرادات السياحة العلاجية فى الإمارات تجاوزت 12 مليار درهم العام الماضى السياحة العلاجية فى الامارات
كتبت آمال رسلان

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استطاعت الإمارات أن تحقق نجاحات فى قطاع السياحة العلاجية، حيث أظهر تحليل حديث لغرفة صناعة وتجارة دبي تسجيل السياحة العلاجية في الإمارات إيرادات تبلغ 12.1 مليار درهم في 2018، بنسبة نمو قدرها 5.5% مقارنة بالعام 2017.

وتوقع التحليل استمرار نمو السياحة العلاجية في الإمارات إلى 19.5 مليار درهم بحلول العام 2023، أي بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 10.7% للسنوات الخمس المقبلة.

وأكد تحليل غرفة دبي أن ايرادات السياحة العلاجية حققت خلال الفترة 2014-2019 نمواً سنوياً تراكمياً قدر بحوالي 11.9%، ما يعكس جاذبية قطاع السياحة العلاجية في الدولة، ولفت التحليل إلى أن إنفاق القطاع الصحي في الإمارات بلغ حوالي 50.3 مليار درهم في عام 2018 وذلك بنسبة نمو سنوية قدرها 5.4%.

وذكر التحليل أن دبي وأبوظبي احتلتا المرتبتين 16 و25 على التوالي بوصفهما أفضل الوجهات العالمية للسياحة العلاجية في العالم، وقامت دائرة الصحة ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في 2018 بإطلاق بوابة أبوظبي الإلكترونية للسياحة العلاجية، وهي بوابة رقمية توفر لزوار الإمارة كل المعلومات حول الخدمات الطبية ومنشآت الرعاية الصحية طوال مدة زيارتهم.

 


الامارات

السياحة العلاجية

السياحة فى الامارات

دبى

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