إنقاذ حارس عقار تعطل به مصعد بأحد العقارات السكنية بمصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ،باشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى إنقاذ أحد المواطنين من داخل مصعد بأحد العقارات السكنية بمصر الجديدة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، مفادة تلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة ،بلاغاً بتعطل مصعد كهربائى بعقار سكنى كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، وبداخله شخص محتجز، على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية ، حيث تبين تعطل المصعد بين طابقين وبداخله أحد المواطنين "حارس العقار" ، وتمكنت القوات من فتح باب المصعد وإخراج المحتجز بحالة صحية جيدة ودون إصابات.