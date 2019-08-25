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إنقاذ اثنين وعشرين مهاجرا قبالة سواحل "دونكيرك" الفرنسية

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:21 م
إنقاذ اثنين وعشرين مهاجرا قبالة سواحل "دونكيرك" الفرنسية هجرة غير شرعية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الدائرة البحرية لبحر "المانش" وبحر الشمال بفرنسا، إنقاذ 22 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا قبالة سواحل بلدة "دونكيرك" الفرنسية.

وأضافت فى بيان بثته قناة "فرانس 24" الإخبارية، أن المركز التشغيلى الإقليمى للمراقبة والإنقاذ "كروس" أبلغ الدائرة البحرية أن قاربا شبه صلب يحمل 22 مهاجرا بينهم امرأة وطفل يواجهون خطرا على بعد ما يتراوح بين 3 و 5 أميال بحرية قبالة سواحل "دونكيرك".

وأشار، إلى أنه تم إنقاذ المهاجرين بأمان وسلامة ووصلوا إلى "دونكيرك، حيث تم تقديم الرعاية اللازمة لهم من جانب رجال الإطفاء والشرطة على الحدود.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت، فى 24 يوليو الماضى، إنقاذ 11 مهاجرا قبالة سواحل ميناء "كاليه" كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا ، حيث أُبلغت المقاطعة البحرية أن قاربا شبه صلب يحمل مهاجرين كان متهالكًا قبالة سواحل ميناء "كاليه"، وتم إنقاذهم.

 


فرنسا

بحر المانش

السلطات الفرنسيه

بريطانيا

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