إصابة رجلى شرطة فى حادث إطلاق نار بفنلندا

أعلنت الشرطة الفنلندية اليوم /الأحد / إصابة شرطيين "اثنين " في حادث إطلاق نار بمدينة "بورفو" جنوب البلاد.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية - التي بثت النبأ - أن الحادث وقع بعد منتصف الليل ، حيث تلقت الشرطة بلاغا عن وجود نشاط "غامض " بالمنطقة، وفتحت تحقيقا في تهم الشروع في القتل ، فيما يجري البحث عن عدد من المشتبه بهم .
ولم تعلن الشرطة عن الدافع وراء الهجوم ، فيما يقوم بعمليات البحث عن المشتبه بهم ضباط شرطة مسلحين بأسلحة ثقيلة ، وطائرات مروحية.
إصابة رجلى شرطة فى حادث إطلاق نار بفنلنداالأحد، 25 أغسطس 2019 01:33 م
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أعلنت الشرطة الفنلندية اليوم /الأحد / إصابة شرطيين "اثنين " في حادث إطلاق نار بمدينة "بورفو" جنوب البلاد.
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