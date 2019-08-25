إصابة رجلى شرطة فى حادث إطلاق نار بفنلندا

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أعلنت الشرطة الفنلندية اليوم /الأحد / إصابة شرطيين "اثنين " في حادث إطلاق نار بمدينة "بورفو" جنوب البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية - التي بثت النبأ - أن الحادث وقع بعد منتصف الليل ، حيث تلقت الشرطة بلاغا عن وجود نشاط "غامض " بالمنطقة، وفتحت تحقيقا في تهم الشروع في القتل ، فيما يجري البحث عن عدد من المشتبه بهم .

ولم تعلن الشرطة عن الدافع وراء الهجوم ، فيما يقوم بعمليات البحث عن المشتبه بهم ضباط شرطة مسلحين بأسلحة ثقيلة ، وطائرات مروحية.