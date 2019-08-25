إزالة 35 حالة تعدٍ على أراضى الدولة شرق الإسكندرية

شن حى المنتزة ثان، شرق الإسكندرية حملة فورية لمجابهة التعديات على أراضى الدولة بمعاونة القوات الأمنية، وذلك فى ضوء مجابهة المخالفات بنطاق محافظة الإسكندرية و بناءا على توجيهات الدكتور ياسر الجندى رئيس الحي، و مصطفى عبد السلام سكرتير عام الحي.
و أشار بيان صادر اليوم إلى أن الحملة أسفرت عن قيام وحدة التدخل السريع بالحى ، بتنفيذ الإزالة الفورية لـ 35 حالة تعدٍ على أراضى زراعية تابعة لإدارة المعمورة الزراعية بجمعية القرية النموذجية وجمعية الناصرية بحوض نيازى ، وذلك على مسطح 15530 م2 ، وتم تسليم الأرض خالية من أى تعديات.
جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر الجندى رئيس الحى، والقوات الأمنية المعنية، وقد تم اتخاذ الاجراءت القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة.
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