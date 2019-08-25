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إزالة 186 حالة تعد بمساحة 61816 م2 مبانى و 148 فدان زراعى بكفر الشيخ

الأحد، 25 أغسطس 2019 10:14 م
إزالة 186 حالة تعد بمساحة 61816 م2 مبانى و 148 فدان زراعى بكفر الشيخ حملة إزالة - أرشيفية
كفر الشيخ _ محمد سليمان

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قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، انه تم إزالة 186 حالة بمساحة 61816 م2 مبانى سكنية، و147 فدان و 22 قيراط أراضى أملاك دولة وأراضى زراعية خلال اليوم الرابع عشرعلى بالموجة الـ 13 بمركز مطوبس .

وأمر محافظ كفرالشيخ باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة الـ 13 لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة، بالتزامن مع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل والسكة الحديد، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات، مؤكداً على حسم وضع الحالات التي لم تثبت جدية في التقنين، حيث تم إدراج حالات بالموجه الـ 13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، سواء كانوا لم يتقدموا من البداية بطلب للتقنين أو تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، ومن قاموا بتوقيع العقود ولم يستكملوا اجراءات التقنين، قائلاً " لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة التي هي حق الشعب تطبيقاً للقانون 144 لسنة 2017م ".

 
أكد محافظ كفرالشيخ، أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع واعداد تقرير والعرض أسبوعيا طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع مجلس المحافظين السادس، لافتاً الى التنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ لتوفير عناصر التأمين المطلوبة لتنفيذ الموجة الـ 13 وفق الخطة الزمنية المحددة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
 
وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن التعديات التي تستهدفها الموجة الـ 13 تضم حالات الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين و الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة، مشيراً إلي أنه تقرر منح مهلة 48 ساعة لأصحاب طلبات تقنيين وضع اليد التي تم قبولها سرعة استيفاء باقي الأوراق والمستندات المطلوبة وسداد نسبة الـ 25 % من قيمة ثمن الأرض التي تم تثمينها بمعرفة اللجنة المختصة ليتسنى تسليمهم عقود التقنيين حتي لا تدرج في الموجة الـ 13 لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحفظ حق الشعب. 
 
وتابع محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تولي إهتماماً خاصاً بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 
ومن جانب آخر، وقع محافظ كفرالشيخ، 11 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، لتصل عقود التقنين إلي 203 عقد، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وإنهاء اجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع، لافتاً أن هذا يعد انجاز كبير.
 

محافظ كفرالشيخ: توصيل التيار الكهربائي لمشروع الإسكان الاجتماعي بغرب العاصمة

 
كما ناقش محافظ كفرالشيخ، أعمال توصيل التيار الكهربائي لمشروع الإسكان الاجتماعي بغرب مدينة كفرالشيخ، مع المهندس عاصم القطان، وكيل وزراة الكهرباء، والمهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الإسكان، موضحاً أنه سيتم توصيل التيار الكهربائي إلي عمارات الإسكان الاجتماعي بغرب مدينة كفرالشيخ، لافتاً أنه يتم إنشاء 28 عمارة وجاي طرح 10 أبراج إسكان اجتماعي واستكمال باقي العمارات السكنية بالمشروع للمستفيدين من الإسكان الاجتماعى مقدمى حجز 5 آلاف و9 آلاف جنيه.

كفر الشيخ

حملة إزالة مخالفات

اراضي زراعية

بحيرة البرلس

إسكان اجتماعي

تيار كهربائي

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