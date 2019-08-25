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إرسال حشيش واستروكس ضبط بحوزة مسجل خطر بالأميرية للمعمل الجنائى ‎

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:44 ص
إرسال حشيش واستروكس ضبط بحوزة مسجل خطر بالأميرية للمعمل الجنائى ‎ مخدر الحشيش_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الأميرية، بإرسال كمية من مخدرى الحشيش والهيروين للمعمل الجنائى، للتأكد من كونها مواد مخدرة بالفعل، وذلك بعد ضبطها بحوزة عاطل "مسجل خطر" فى الأميرية.

البداية كانت بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات، تفيد قيام " محمود.س " 29 سنة عاطل " مسجل خطر " بمنطقة الأميرية، سبق اتهامه فى عدد قضايا آخرهم قضية مخدرات، ومطلوب على ذمة أحكام قضائية، حيث تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض"، وكمية كبيرة من مخدر الحشيش والأستروكس.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته 500 جرام من مخدر الحشيش، 600 جرام من مخدر الاستروكس، و2000 ألف جنيه، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المواد المخدرة، بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


المعمل الجنائى

مواد مخدرة

ضبط عاطل

مسجل خطر

قسم الأميرية

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