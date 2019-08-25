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إخلاء سبيل 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:20 م
إخلاء سبيل 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية محكمة جنايات القاهرة
كتبت أمنية الموجى و إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إخلاء سبيل 4 متهمين، بتدابير احترازية علي ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى  اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

المتهمون المخلى سبيلهم علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، عمر رزق، و أحمد عبد الفتاح، وشيماء خليل، ورمضان نادى، وجهت نيابة أمن الدولة إليهم ارتكاب جرائم مشاركة   جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

 

 

 


اخلاء سبيل 4 متهمين

انضمام لجماعة إرهابية

نشر اخبار كاذبة

النيابة العامة

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