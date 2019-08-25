إحالة عاطل متهم بسرقة 5 شقق سكنية بالمقطم إلى المحاكمة

كتب ـ سليم على

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة 5 مساكن بأسلوب التسلق.

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من ضبط عاطل، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة "هاتف محمول، ساعتى يد" من داخل مسكن أحد المواطنين.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهة رجال المباحث المتهم بالمضبوطات، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وبمناقشته اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقات مساكن، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.