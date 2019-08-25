إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمات لمعهد التمريض بتأمين بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أجرت لجنة اختيار الطالبات المتقدمات للالتحاق بالمعهد الثانوى الفنى للتمريض بالتأمين الصحى اليوم الأحد المقابلات الشخصية لـ 88 طالبة من الحاصلات على الشهادة الإعدادية، وذلك بمقر الفرع بمدينة بنى سويف العاصمة .

وأشار بيان صحفى إلى أن إجمالى أعداد المتقدمات للالتحاق بالمعهد بلغ 343 طالبة ، اجتازت منهن ثمانية وثمانين طالبة، اختبارات الكتابة والإملاء واللغة الانجليزية، وتم تصعيدهن إلى المرحلة الأخيرة من الاختبارات التى تشمل المقابلة الشخصية، لتعلن بعدها اللجنة التى تضم - الدكتور سيف الدين عبد الشكور مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى ، و الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب،و الدكتور محمد يحيى رئيس مجلس إدارة المعهد،و فاطمه محمود مديرة المعهد، وصفاء كمال مديرة التمريض بالفرع - نتائج الاختبارات وأسماء الناجحات واللائى اخترن للالتحاق بالصف الدراسى الأول بالمعهد.