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"أوقاف الإسماعيلية" توزع 4 طن لحوم على الأسر الأكثر إحتياجاً بقرى المحافظة

الأحد، 25 أغسطس 2019 08:52 م
"أوقاف الإسماعيلية" توزع 4 طن لحوم على الأسر الأكثر إحتياجاً بقرى المحافظة الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى

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قال الشيخ مجدى بدران ، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية ، إن المديرية بدأت في توزيع نحو 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على الأسرالأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بالقرى والعزب، ضمن المرحلة الأولى لمشروع صكوك الأضاحي هذا العام.

وأشاد وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، فى تصريحات صحفية له اليوم، بتجربة بيع صكوك الأضاحي، التي تقوم بها وزارة الأوقاف كل عام، وذلك لشراء رؤوس الماشية، وذبحها في المواعيد الشرعية بدايةً من صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك وحتى عصر اليوم الرابع من أيام العيد.

و شارك وكيل الأوقاف في عملية التوزيع ، بالإضافة إلى قيادات الدعوة بالمديرية، ومفتشي المتابعة بوزارة الأوقاف، لافتاً الى أن عملية التوزيع تستهدف الوصول لـ4 آلاف أسرة من المستحقين على مستوى المحافظة.

 

 


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