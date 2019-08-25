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أكاديمية البحث العلمى تنظم فعاليات أول مقهى صيفى للعلوم.. غدا

الأحد، 25 أغسطس 2019 10:49 م
أكاديمية البحث العلمى تنظم فعاليات أول مقهى صيفى للعلوم.. غدا الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
وائل ربيعى

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تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمركز الثقافي البريطاني، فعاليات أول مقهى صيفي للعلوم لعام 2019، الذي تستضيفة الأكاديمية للمرة الأولي بهدف التركيز على الموروث الحضارى المصرى، غدا الأثنين بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يفتتح المقهي الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وإليزابيث وايت، مديرة المركز الثقافي البريطاني، وسيدير الجلسات أشرف أمين، مسئول الملف العلمي بجريدة الأهرام، وسيلقي المحاضرات الدكتور إيلونا ريغولسكي، المنسق الثقافي المصري في المتحف البريطاني، والدكتورة جوان رولاند، المحاضرة في جامعة إدنبرة ومتخصصة في التاريخ المصري القديم، بحضور مجموعة من أطفال من برنامج جامعة الطفل أحد برامج أكاديمية البحث العلمى لإعداد النشء.

بهدف التعاون لرفع درجة الوعي الثقافي لدي الأطفال، إذ أن الأكاديمية تستضيف بعض الشخصيات العامة والمتخصصين فى علم المصريات والموروث الحضاري المصري حيث أن علم المصريات أحد التخصصات الـ 7 التي يدرسها الأطفال من خلال برنامج جامعة الطفل تحت إشراف الأكاديمية.

 


اكاديمية البحث العلمى

مقهى علمى

المركز الثقافى البريطانى

محمود صقر

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