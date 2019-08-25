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أستراليا ستحجب الوصول إلى نطاقات الإنترنت التي تروج للإرهاب

الأحد، 25 أغسطس 2019 10:01 ص
أستراليا ستحجب الوصول إلى نطاقات الإنترنت التي تروج للإرهاب انقطاع الإنترنت - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مسئولون اليوم الأحد، إن أستراليا ستحجب الوصول إلى بعض نطاقات الإنترنت التى تحتوى على مواد تتعلق بالإرهاب خلال الأزمات وستبحث سن تشريع لحمل المنصات الرقمية على تحسين سلامة خدماتها.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الموجود في فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، إن الحكومة عازمة على منع المتطرفين من استغلال المنصات الرقمية لنشر محتوى عنيف.

وذكر في بيان "نفعل كل ما في وسعنا لحرمان الإرهابيين من فرصة تمجيد جرائمهم".

وزادت جهود أستراليا ونيوزيلندا لمراقبة مواقع الإنترنت وشركات التواصل الاجتماعي في أعقاب مذبحة كرايستشيرش في مارس أذار حينما لقي 51 مصليا مصرعهم في هجمات على مسجدين في نيوزيلندا.

وبث المتهم بإطلاق النار برينتون تارانت الهجوم مباشرة على فيسبوك.

وقالت الحكومة إنها ستضع إطار عمل لحجب النطاقات التي تستضيف هذه المواد. وسيحدد مفوض السلامة الإلكترونية النطاقات التي يجب منعها على أساس كل حالة على حدة كما يدرس مع شركات الإنترنت ترتيبات لحجب الوصول بسرعة خلال أي هجوم.

كما ستؤسس الحكومة مركزا للتنسيق خلال الأزمات يعمل على مدار الساعة لمراقبة المواد المتعلقة بالإرهاب أو التي تحض على العنف في مواقع الإنترنت.

ولم تحدد الحكومة الخيارات القانونية التي ستستخدمها في حال تقاعس المنصات الإلكترونية عن تحسين السلامة.

 


الارهاب

استراليا

الانترنت

فرنسا

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