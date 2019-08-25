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أخبار × 24 ساعة.. التعليم: الصف الثانى الثانوى سنة نقل استثنائية العام المقبل

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: الصف الثانى الثانوى سنة نقل استثنائية العام المقبل وزارة التربية والتعليم
إعداد – وائل ربيعى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

"لو أنت طالب مرحلة ثالثة ومعندكش وقت".. هذه أماكن تسمح لك بتسجيل الرغبات

 

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التفاصيل الكاملة لمبادرة علاج "ضعاف السمع".. رئيس المبادرة: موعدها أول سبتمبر.. والمسح إلزامى للمواليد.. 7% من المصابين أطفال.. وإصابة 630 مليون حول العالم بحلول 2030.. والنتيجة مع التطعيمات على شهادة الميلاد

 

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