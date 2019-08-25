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أبوالخير مصطفى رئيسا للمعلومات والتوثيق وعبدالعاطي صديق مديرا للزراعة بالمنيا

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:51 م
أبوالخير مصطفى رئيسا للمعلومات والتوثيق وعبدالعاطي صديق مديرا للزراعة بالمنيا وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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كلفت  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،  الدكتور أبو الخير مصطفى محمد سرحان ، مدير مديرية الزراعة بمحافظة المنيا للعمل رئيساً للإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، وذلك وفقا للقرار  الوزاري الذي حمل رقم 860 لسنة 2019.

 وأصدرت  وزارة  الزراعة ، القرار الوزارى رقم 981 لسنة 2019، بتكليف المهندس الزراعى، عبدالعاطى صديق احمد حسن – مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى بسوهاج للعمل مديراً لمديرية الزراعة بمحافظة المنيا.

 

 


وزارة الزراعة

التعاون الزراعى

المعلومات والتوثيق

زراعة المنيا

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