أبوالخير مصطفى رئيسا للمعلومات والتوثيق وعبدالعاطي صديق مديرا للزراعة بالمنيا

كتب عز النوبى

كلفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور أبو الخير مصطفى محمد سرحان ، مدير مديرية الزراعة بمحافظة المنيا للعمل رئيساً للإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، وذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 860 لسنة 2019.

وأصدرت وزارة الزراعة ، القرار الوزارى رقم 981 لسنة 2019، بتكليف المهندس الزراعى، عبدالعاطى صديق احمد حسن – مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى بسوهاج للعمل مديراً لمديرية الزراعة بمحافظة المنيا.