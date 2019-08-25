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آبى خلال اجتماعه مع ترامب على هامش قمة بياريتز: نتطلع لتعميق التحالف مع واشنطن

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:24 م
آبى خلال اجتماعه مع ترامب على هامش قمة بياريتز: نتطلع لتعميق التحالف مع واشنطن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
أ ش أ

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أعرب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى عن تطلعه لبحث سبل تعميق التحالف مع الولايات المتحدة ومناقشة الوضع الإقليمى بما فى ذلك قضية كوريا الشمالية وإيران، جاء ذلك خلال اجتماع ثنائى جمعه بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بفرنسا.
وقال آبي - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الأحد/ -" إن هذا الاجتماع يعد فرصة جيدة لمناقشة التجارة الثنائية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين".
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" إنه سيتم التوصل قريبا لاتفاقية تجارة مع اليابان، واصفا إياها بأنها ستكون "اتفاقية كبرى".
وحول اتفاق قادة مجموعة الدول السبع الكبرى اليوم على تكليف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوجيه رسالة إلى إيران فيما يخص ملفها النووي، قال الرئيس ترامب" إنه لم يناقش هذا الأمر"، كما أعرب ترامب عن تأييده لتواصل ماكرون وآبي مع إيران، قائلا:" لا يمكننا منع أحد من إجراء محادثات، إذا أرادوا التحدث يمكنهم فعل ذلك".


اليابان

دونالد ترامب

أمريكا

مجموعة السبع

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