"M1A1 Abrams".. دبابة قتال رئيسية تصمم بمصانع الإنتاج الحربى.. صور

كتب ــ زكى القاضى

تصمم الدبابة M1A1 Abrams داخل مصنع 200 الحربى، التابع لوزارة الإنتاج الحربى، حيث تعد دبابة قتال رئيسية، والمصنفة واحدة من أفضل دبابات القتال فى العالم، ويتم تصنيع جسم الدبابة بنسبة 95% داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات.



دبابة M1A1 Abrams (1)



دبابة M1A1 Abrams (2)

تصنع الدبابة M1A1 Abrams ، من خلال 12 مرحلة، تبدأ من أول خطوط الإنتاج وحتى الوصول للشكل النهائى، مرورا بتصنيع الجسم الرئيسى للدبابة، والأبراج الخاصة، والتسليح، وحتى مراحل الاختبار الرئيسى.



دبابة M1A1 Abrams (3)

وبدأ تصنيع الدبابة " ام وان اى وان" عام 1992 بالتعاون المشترك مع الولايات المتحدة الامريكية من خلال "شركة جنرال دينامكس للأنظمة الأرضية"، وتضم الدبابة نظام آلى لإطفاء الحريق وخزانات الوقود، بالإضافة لامكانية عبور الموانع المائية.