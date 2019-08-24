CNN: خطر جديد يحدق بالاقتصاد العالمى مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

حذرت شبكة "سى.إن.إن"، الامريكية، أن التطور الجديد "الخطير" فى حرب التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، سيؤدى إلى تكدس الضغوط على الاقتصاد العالمى فى وقت يكافح فيه بالفعل فى ظل المواجهات التجارية بين القوى العظمى.

وتضيف الشبكة الإخبارية، فى تقرير السبت، أن إعلان الصين عن فرض رسوم جديدة على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، ورد الفعل الغاضب من الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، والذى صاحبه قرار سريع بزيادة فى التعريفات الحالية على المنتجات الصينية، يشير إلى أن النزاع التجارى بين القوتين يتصاعد دون أى وسيلة واضحة لتهدئة الأعمال العدائية.

أعلن ترامب عبر تغريدة، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستُخضع واردات صينية لرسوم جمركية إضافية بنسبة 5% ، ردا على ما سماه تحرك للصين بدوافع سياسية لفرض رسوم على صادرات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار. مضيفا "من المحزن أن الإدارات السابقة سمحت للصين بأن تتملص حتى الآن من تجارة عادلة ومتوازنة وهو ما أصبح عبئا كبيرا على دافع الضرائب الأمريكى، كرئيس للبلاد فإننى لم يعد يمكننى أن اسمح لهذا بأن يحدث".

وترى سى.إن.إن، أن الخلاف الطويل حول الممارسات التجارية والاقتصادية فى الصين تحول الآن إلى مبارزة شخصية وجهاً لوجه بين ترامب والرئيس الصينى شى جين بينج، ونقطة محورية محفوفة بالمخاطر لنظام عالمى متقلب يتم إعادة تشكيله بسبب صعود الصين.

وتضيف أن يوم من الحرب التجارية، أمس الجمعة، أدى إلى زيادة كبيرة فى المخاطر السياسية للمواجهة بالنسبة لترامب، وفى الوقت نفسه تهدد التعريفات الجديدة بزيادة الضرر بالاقتصاد الأمريكى.