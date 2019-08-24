750 ألف زائر لموسم الطائف السياحى منذ انطلاقه بداية أغسطس الجارى

كتبت آمال رسلان

أوشك موسم الطائف السياحى على إنهاء فعالياته والتى تستمر طوال شهر أغسطس، والذى يحمل شعار "مصيف العرب"، حيث كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى السعودية عن حجم الإقبال الكبير على فعالياتها النوعية، حيث وصل عدد زوار الفعاليات الأربعة الرئيسية بالموسم أكثر من 750 ألف.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن أكثر من 70 فعالية نوعية، فى 4 مواقع رئيسية هى "سوق عكاظ، مهرجان ولى العهد للهجن، قرية ورد، سادة البيد"، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المصاحبة مثل "ماراثون الألوان والجولات السياحية ومهرجان التسوق".

ويسعى موسم الطائف إلى إبراز مكانة المدينة كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية، وإبراز عمقها الحضارى والتاريخى، وتنوعها الثقافى والفنى، ومنتوجها الطبيعى، بالإضافة إلى التفاعل مع المجتمع المحلى بتوفير الفرص الوظيفية الموسمية، والفرص الإستثمارية لرواد الأعمال والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويقدم الشباب والشابات المتطوعين والمتطوعات للعمل فى تنظيم حركة الزوار وإرشادهم فى موسم الطائف، وفى سوق عكاظ الذى يعد من أبرز مواقع الفعاليات ويقع على مساحة كبيرة، ويشارك فيه عشرات الأجنحة والجهات، ومنها تواجد 11 دولة عربية للمرة الأولى، سجل الشباب والشابات السعوديين والسعوديات دورًا بارزً فى متابعة دخول الالاف من الزوار يوميا بداية من توجيهم عبر مواقف السيارات، ثم استقبالهم فى البوابات وتنظيم حصولهم على التذاكر والدخول للسوق بشكل منظم لجميع الفئات.

ومن ضمن النشاطات الفنية فى "موسم الطائف" العديد من الحفلات الغنائية المميزة التى تقام على هامش الصيف على مسرح عكاظ، من خلال اختيار عدد من نجوم الغناء العربى، حيث يشهد الأسبوع المقبل حفلات للمطربة أصالة نصرى وأحلام فى ختام الموسم.