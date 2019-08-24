5 معلومات عن جذب السعودية لـ37 مليار دولار استثمارات مباشرة

كتب عبد الحليم سالم

قال تقرير منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة أن المملكة العربية السعودية نجحت فى جذب 37.099 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر فى الفترة من عام 2013 حتى نهاية عام 2018 .

1 - أشار التقرير أن الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع بنهاية عام 2018 ليسجل نحو 3.209 مليار دولار مقارنة ب1.419 مليار دولار عام 2017.

2 - نجحت السعودية فى جذب 8.865 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر عام 2013 .

3 – جذبت المملكة 8.012 مليار دولار بنهاية عام 2014 .

4 - فى عام 2015 جذبت المملكة العربية السعودية 8.141 مليار دولار .

5 - ثم جذبت 7.452 مليار دولار عام 2016.