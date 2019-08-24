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5 معلومات عن جذب السعودية لـ37 مليار دولار استثمارات مباشرة

السبت، 24 أغسطس 2019 09:54 م
5 معلومات عن جذب السعودية لـ37 مليار دولار استثمارات مباشرة مناطق استثمارية وسياحية فى السعودية
كتب عبد الحليم سالم

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  قال تقرير منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة أن المملكة العربية السعودية نجحت فى جذب 37.099 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر فى الفترة من عام 2013 حتى نهاية عام 2018 .

1 - أشار التقرير أن الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع بنهاية عام 2018 ليسجل نحو 3.209 مليار دولار مقارنة ب1.419 مليار دولار عام 2017.

2 - نجحت السعودية فى جذب 8.865 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر عام 2013 .

3 – جذبت المملكة  8.012 مليار دولار بنهاية عام 2014 .

4 - فى عام 2015 جذبت المملكة العربية السعودية  8.141 مليار دولار .

5 -  ثم جذبت 7.452 مليار دولار عام 2016.

 

 

 


المملكة العربية السعودية

الاستثمار فى السعودية

منظمة الاونكتاد

الامم المتحدة

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