سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 01:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

5 مشاكل شائعة تصيب الفم.. اعرف طرق منعها لتجنب العدوى

السبت، 24 أغسطس 2019 12:00 ص
5 مشاكل شائعة تصيب الفم.. اعرف طرق منعها لتجنب العدوى الاسنان
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعتبر الفم أرضا خصبة للبكتيريا الجيدة والسيئة، فهو  نشط طوال الوقت ويمكن أن يهاجم أسنانك الصحية في أي وقت، والاعتماد الخاطئ دائما أن تنظيف الأسنان بالفرشاة فقط كافى.
 
هناك العديد من العوامل التي تؤثر على صحة فمك بما في ذلك الكلام والمضغ والشيخوخة وما إلى ذلك، ونظرًا لأننا نضع الكثير من الضغوط على أسناننا ، فمن المهم للغاية أن نحافظ على نظافتها، ولكن قبل ذلك ، يجب أن نلقي نظرة على بعض مشاكل الفم الشائعة التي تخلق مشكلة بالنسبة لنا وفقا لتقرير موقع MedlinePlus " 
 

القروح الباردة

القروح الباردة هي نوع شائع من العدوى الفيروسية فهى عبارة عن بثور صغيرة تظهر عادة على الفم وحوله، وتنخفض القروح الباردة في النهاية بعد فترة تمتد من 7 إلى 10 أيام من يوم بدايتها.
 
القروح الباردة ليست خطيرة ولكنها يمكن أن تكون قاتلة في حالة الشخص الذي يعانى من ضعف نظامه المناعي بسبب الأدوية أو الاضطرابات.
 
 في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة ، على سبيل المثال، إذا انتشرت العدوى إلى العين ، فقد تؤثر على الرؤية.

تسوس الأسنان

التسوس يسبب  تدمير الأسنان بسبب البكتيريا التي تعيش على الفم، حيث تغير  الكربوهيدرات التي تتناولها من نسبة الأحماض، وبالتالي هذه البكتيريا والحمض تشكل لوحة على الأسنان وتخلق ثقوب في الأسنان، والتي تسمى تجاويف.

التهاب اللثة (أمراض اللثة)

التهاب اللثة هو مرض خطير في اللثة وهو شائع ويحدث  الاتهاب  بسبب تراكم البكتيريا على سطح السن، ومع مرور الوقت يؤدي إلى فقدان الأسنان ويؤثر على العظام واللثة كذلك. يمكن أن يؤدي في النهاية إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية ومشاكل صحية أخرى. 
 

جفاف الفم

 

جفاف الفم ليس مشكلة خطيرة من تلقاء نفسها، ولكنه قد يكون عرض من أعراض الحالة الطبية الكامنة، حيث يحدث ذلك عندما تكون الغدد اللعابية غير قادرة على إنتاج ما يكفي من اللعاب.
 
 يساعد اللعاب على تحطيم الطعام وحماية الفم من تسوس الأسنان وأمراض اللثة، ويكون السبب الرئيسي فيها هو الجفاف، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يكون بسبب مرض السكر. 

رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة ناتجة عن ضعف عادات صحة الأسنان، ويزداد الأمر سوءًا بسبب بعض الظروف الصحية وعادات الأكل غير الصحية والأطعمة. 

كيفية الوقاية من ظهور أمراض الفم

 

  • غسيل أسنانك مرتين بانتظام.
  • استخدام الخيط الطبى يوميًا لأنه مهم مثل تنظيف أسنانك بالفرشاة.
  • الخضوع لفحوصات الأسنان بانتظام للحفاظ على صحة الفم في الاختيار.
  • تناول وجبات صحية وتجنب المشروبات السكرية والحمضية والكربوهيدرات والأطعمة اللزجة.
  • استخدم غسول الفم بانتظام.
  • توقف عن التدخين.
  • اشرب الكثير من الماء.

الاسنان

علاج مشاكل الاسنان

تجنب العدوى

مشاكل الفم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3 خطوات لفضح أكاذيب قنوات الإخوان فى الخارج

3 خطوات لفضح أكاذيب قنوات الإخوان فى الخارج

مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية برصيد 66 ميدالية

مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية برصيد 66 ميدالية

"اعرف حقك".. 10 قواعد قانونية تنظم حق المرأة المطلقة فى حضانة الصغير

"اعرف حقك".. 10 قواعد قانونية تنظم حق المرأة المطلقة فى حضانة الصغير

فيلم الأنيمشن Toy Story 4 يحقق ملياراً و18 مليون دولار أمريكى

فيلم الأنيمشن Toy Story 4 يحقق ملياراً و18 مليون دولار أمريكى

التعليم العالى: 20 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 20 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

4 مواد فقط بقانون التأمينات والمعاشات بدأ تنفيذها.. تعرف على الأسباب

4 مواد فقط بقانون التأمينات والمعاشات بدأ تنفيذها.. تعرف على الأسباب

بعد مد فترة التقديم للشرطة.. تعرف على التيسيرات المقدمة لخريجى الجامعات

بعد مد فترة التقديم للشرطة.. تعرف على التيسيرات المقدمة لخريجى الجامعات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

أستون فيلا ضد إيفرتون.. العلم المصرى يزين ملعب فيلا بارك

أستون فيلا ضد إيفرتون.. العلم المصرى يزين ملعب فيلا بارك

شاهد آخر صورة لـ "شيرى عادل" قبل إعلان انفصالها عن معز مسعود

شاهد آخر صورة لـ "شيرى عادل" قبل إعلان انفصالها عن معز مسعود

فيديو جراف.. رونالدو يتصدر السجل الذهبى لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا

فيديو جراف.. رونالدو يتصدر السجل الذهبى لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة