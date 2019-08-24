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3.9 مليون طن معدل الاستهلاك المحلى من الغاز مايو الماضى

السبت، 24 أغسطس 2019 06:37 م
3.9 مليون طن معدل الاستهلاك المحلى من الغاز مايو الماضى توصيل الغاز الطبيعي
كتبت – مروة الغول

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كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن معدل استهلاك الغاز الطبيعى محليا حيث بلغ 3.9 مليون طن خلال شهر مايو الماضى.

يذكر أنه قد تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محليًا بنهاية شهر سبتمبر الماضى بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجيًا نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من اربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى والاستمرار فى زيادة انتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مكتفية ذاتيا وتمتلك فائضاَ من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.


استهلاك الغاز

الغاز الطبيعى

غاز المنازل

وزارة البترول

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