سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 11:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

193 مصابا فى 22 ولاية أمريكية بأمراض الرئة الحادة بسبب السجائر الإلكترونية

السبت، 24 أغسطس 2019 10:00 م
193 مصابا فى 22 ولاية أمريكية بأمراض الرئة الحادة بسبب السجائر الإلكترونية السجائر الإلكترونية - أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسئولو الصحة بالولايات المتحدة اليوم إن مريضا قد توفى مؤخرا فى الولايات المتحدة بعد إصابته بأمراض رئوية حادة، حيث سارعت السلطات للعثور على السبب وراء ما يقرب من 200 حالة محتملة أخرى.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقالت جينيفر لايدن، كبير المسئولين الطبيين في ولاية إلينوي: "تلقينا بالأمس تقريرًا عن وفاة شخص بالغ تم نقله إلى المستشفى مصابًا بأمراض تنفسية شديدة لم يتم تفسيرها بعد الإبلاغ عن وجود العديد من التقاريرالصحية".

ورفضت تقديم جنس الشخص، لكنها قالت إن أعمار المرضى الذين عولجوا في الولاية تتراوح أعمارهم بين 17 و38 عامًا.

السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية

واعتبارا من يوم الجمعة الماضى كانت هناك 193 حالة في 22 ولاية من الحالات المحتملة لأمراض الرئة الحادة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية منذ نهاية يونيو، وفقا للأرقام الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”.

ولم يتم تحديد السبب، ولكن جميعهم استخدموا مؤخراً السجائر الإلكترونية لاستنشاق النيكوتين أو الحشيش المتبخر، وتم إرسال العديد من المنتجات للاختبار المعملي.

وقال الدكتور "نجوزي إزيكي" مدير إدارة الصحة في إلينوي: "إن شدة المرض الذى يعانى منه الناس مقلقة ويجب علينا أن نعلن أن استخدام السجائر الإلكترونية قد تكون خطيرة جداً".

لكن إيلينا أرياس، القائم بأعمال نائب المدير لشئون الأمراض غير المعدية في مركز السيطرة على الأمراض فأضافت أنه على الرغم من أن الحالات بدت متشابهة فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه الحالات لها سبب شائع، أو إذا كانت أمراضًا مختلفة لها عروض متشابهة.

وقد ارتفع استخدام السائر الإلكترونية بين المراهقين في السنوات الأخيرة، حيث استخدم نحو 3.6 مليون من طلاب المدارس المتوسطة والثانوية هذه المنتجات في عام 2018 ، بزيادة قدرها 1.5 مليون عن العام السابق.


السجائر الإلكترونية

اضرار السجائر الإلكترونية

وفاة مريض بسبب السجائر الإلكترونية

الوفاة والسجائر الإلكترونية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
HBO تقرر إلغاء مسلسل Ballers بعد عرض الموسم الخامس

HBO تقرر إلغاء مسلسل Ballers بعد عرض الموسم الخامس

الزمالك يستعرض أمام ديكاداها بالفوز بسداسية فى أول مباراة لميتشو

الزمالك يستعرض أمام ديكاداها بالفوز بسداسية فى أول مباراة لميتشو

ترتيب هدافى الدوري الإنجليزى.. محمد صلاح ينافس مبكرا بـ3 أهداف

ترتيب هدافى الدوري الإنجليزى.. محمد صلاح ينافس مبكرا بـ3 أهداف

اعرف خطة السكة الحديد لمواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة فى 5 معلومات

اعرف خطة السكة الحديد لمواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة فى 5 معلومات

اليوم السابع.. السيسى يتحدث بلسان أفريقيا أمام «السبع الكبار»

اليوم السابع.. السيسى يتحدث بلسان أفريقيا أمام «السبع الكبار»

جيانى روسو يكشف أسراره فى مذكراته الجديدة.. النجم الأمريكى يزعم ممارسة الجنس فى عمر 15 عاما مع مارلين مونرو.. ويدعى: اعترفت لـ"براندو" بالعلاقة وندمت وأتهم شقيق كيندى بقتلها.. ويؤكد: قتلت أحد رجال بابلو اسكوبار

جيانى روسو يكشف أسراره فى مذكراته الجديدة.. النجم الأمريكى يزعم ممارسة الجنس فى عمر 15 عاما مع مارلين مونرو.. ويدعى: اعترفت لـ"براندو" بالعلاقة وندمت وأتهم شقيق كيندى بقتلها.. ويؤكد: قتلت أحد رجال بابلو اسكوبار

بمشاركة مصرية.. انطلاق قمة السبع "G7" تحت شعار "مكافحة أوجه عدم المساواة".. تجديد الشراكة مع القارة السمراء.. إحلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية أبرز الملفات.. ماكرون يلتقى ميركل ويتناول الغداء مع ترامب

بمشاركة مصرية.. انطلاق قمة السبع "G7" تحت شعار "مكافحة أوجه عدم المساواة".. تجديد الشراكة مع القارة السمراء.. إحلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية أبرز الملفات.. ماكرون يلتقى ميركل ويتناول الغداء مع ترامب

بعد عرضه فى الشرق الأوسط..تقييمات ضعيفة لفيلم once upon a time in Hollywood

بعد عرضه فى الشرق الأوسط..تقييمات ضعيفة لفيلم once upon a time in Hollywood

باحثون يطورون تطبيقا لمعرفة ما يفكر به الأطفال

باحثون يطورون تطبيقا لمعرفة ما يفكر به الأطفال

حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تعرض يوميا بدءا من غد

حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تعرض يوميا بدءا من غد

التأمين الصحى الشامل × 55 يوما.. الحكومة ضخت استثمارات بـ 8 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية لـ 920 ألف مواطن.. إجراء 3123 عملية جراحية بالمجان.. وتسجيل 375245 مواطن.. وفتح 104 ألف و600 ملف عائلى إلكترونى

التأمين الصحى الشامل × 55 يوما.. الحكومة ضخت استثمارات بـ 8 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية لـ 920 ألف مواطن.. إجراء 3123 عملية جراحية بالمجان.. وتسجيل 375245 مواطن.. وفتح 104 ألف و600 ملف عائلى إلكترونى

خناقة شركة "ستيلكس للتجارة" و"بنك الاستثمار العربى" أمام القضاء.. الشركة تتهمه بالاستيلاء على 20% قيمة التعامل بينهما.. والبنك يطالبها بسداد المتأخرات.. والمحكمة ترفض دعوى الشركة: تعويم الجنيه سبب الخلاف

خناقة شركة "ستيلكس للتجارة" و"بنك الاستثمار العربى" أمام القضاء.. الشركة تتهمه بالاستيلاء على 20% قيمة التعامل بينهما.. والبنك يطالبها بسداد المتأخرات.. والمحكمة ترفض دعوى الشركة: تعويم الجنيه سبب الخلاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة