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وكالة الطاقة الذرية تعزز تعاونها النووى مع موريشيوس ومدغشقر

السبت، 24 أغسطس 2019 01:48 م
وكالة الطاقة الذرية تعزز تعاونها النووى مع موريشيوس ومدغشقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أ ش أ

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قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) مساعدة موريشيوس في اتخاذ خطوة مهمة في قمع الآفات الزراعية من خلال افتتاح منشأة جديدة لتطبيق تقنية نووية لمحاربة الحشرات التي تسبب خسائر سنوية بحوالي 6 ملايين دولار للمزارعين.

وقالت مصادر في الوكالة الدولية اليوم السبت – من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا – إن المنشأة الجديدة سوف تساعد في تطبيق تقنية الحشرات العقيمة لمكافحة الآفات التي تهاجم محاصيل الفاكهة والخضروات مثل المانجو والخوخ والخيار. مشيرة إلى أن هذه التقنية تتم عن طريق استخدام الإشعاع لتعقيم ذكور الحشرات بما يدعم موريشيوس في قمع الآفات الزراعية الرئيسية.

ومن جانب آخر . أكمل فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة استشارية للأمن النووي في مدغشقر تم تنفيذها بناءً على طلب حكومة مدغشقر.

وأفادت مصادر الوكالة بأن المهمة استهدفت تعزيز أمن المنشآت المشعة حيث تم تفقد منشأة تخزين ومرافق طبية ومختبر للنظائر المشعة. مشيرة إلى أن خبراء الوكالة رصدوا إنشاء مدغشقر نظامًا للأمن النووي يتضمن عناصر أساسية تتوافق مع توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أساسيات الأمن النووي.

 


الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الامم المتحدة

الفاو

موريشيوس

حشرات

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