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وفد نقابة المرشدين السياحيين يلتقى مسئولى المتحف المصرى

السبت، 24 أغسطس 2019 01:32 م
وفد نقابة المرشدين السياحيين يلتقى مسئولى المتحف المصرى حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس

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قال عصام الشامى، الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، إنه بعد تلقى النقابة بعض الشكاوي من المرشدين أعضاء النقابة، من وجود بعض المشاكل الخاصة بالعملية التنظيمية للنظام السمعى فى المتحف المصرى، تواصل أعضاء المجلس بالأجهزة المعنية بالعمل الإرشادي داخل المتحف المصرى.

وأوضح الشامى، أنه تم التنسيق مع المشرفين على المشروع، ومحمد على نائب مدير المتحف المصرى، ومدير شرطة السياحه بالمتحف، وتم عقد لقاء بوفد من المجلس، ضم كل من:  حسن النحلة النقيب العام، ياسر عبد الوهاب ، وكيل النقابة، وناصر الشامى، أمين عام النقابة، مضيفا: "وكان اجتماع مثمر من جميع النواحى، حيث امتد لمدة ساعتين تم فيه طرح المشاكل، ثم الحلول".

وأضافت: "وتم توضيح ماهية عمل المرشد السياحي ووضعه الحقيقي داخل العملية السياحية، باعتباره سفير مصر فى الداخل، وأنه هو الذراع الأيمن للدولة، وواحد ممن يقومون بحماية أمن مصر القومي، جنبا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية، وبناء عليه نحن فى طريق حل كل المشاكل الخاصة بالنظام السمعى، فى المتحف المصرى".

 


نقابة المرشدين السياحيين

نقيب المرشدين السياحيين

المتحف المصرى

المرشدين السياحيين

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