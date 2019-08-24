وفاة أمريكى بسبب السجائر الإلكترونية

إيمان حنا

توفى أمريكى إثر استخدامه السجائر الإلكترونية فى الولايات المتحدة، بعد إصابته بأمراض رئوية حادة، وفق سكاى نيوز، وتبحث السلطات عن أسباب 200 حالة محتملة أخرى.

وقالت المسئولة الطبية فى ولاية إلينوى، جنيفر لايدن: "تلقينا بالأمس تقريرا عن وفاة شخص بالغ نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة تنفسية شديدة جراء تدخينه السجائر الإلكترونية".

ورفضت الإفصاح عن جنس المريض، لكنها قالت إن أعمار المرضى الذين عولجوا فى الولاية إلى حد الآن تراوح بين 17 و38 عاما". ولا يزال السبب غير محدد، لكن جميع المرضى استخدموا السجائر الإلكترونية لتدخين النيكوتين أو القنب.

ومنذ نهاية يونيو، سجّلت السلطات الصحية 193 حالة محتملة من الأمراض الرئوية الحادة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية فى 22 ولاية أمريكية، وفقا للأرقام الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال مسئول قسم الصحة فى إلينوى، نغوزى إزيكى: "إن شدة الأعراض التى يعانيها هؤلاء مقلقة وعلينا أن نحذر من أن استخدام السجائر الإلكترونية قد يكون خطرا على الصحة".