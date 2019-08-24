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وزير الإعلام اليمنى: الحكومة ماضية في ردع التمرد المسلح الذي يقوده المجلس الانتقالى

السبت، 24 أغسطس 2019 10:19 م
وزير الإعلام اليمنى: الحكومة ماضية في ردع التمرد المسلح الذي يقوده المجلس الانتقالى ارشيفية
أ ش أ

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قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإريانى، مساء السبت، إن الحكومة ماضية في حفظ الأمن والسلم وردع التمرد المسلح الذي يقوده المجلس الانتقالى.

وأضاف الإريانى، في تغريدات على موقع "تويتر"، أنه سيتم التحرك في دوائر الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإطلاعهم على التطورات التي تعمق الأزمة والمعاناة الإنسانية في اليمن والمطالبة باتخاذ الإجراءات الرادعة".

وشدد على أن أمن واستقرار بلاده وسلامة أراضيه "ثوابت وطنية" لا يساوم فيها اليمني مهما تكالبت عليه الأزمات واشتدت المصائب.

وكانت قوات الشرعية اليمنية، قد أحكمت سيطرتها على معسكر الشهداء، مقر اللواء الرابع نخبة التابع للانتقالى الجنوبى، غربي مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، بعد ساعات من سيطرتها على معسكر مرة الاستراتيجى، أحد أكبر المعسكرات التي تتمركز فيها قوات النخبة الشبوانية.

وفشلت قوات المجلس الانتقالى في اقتحام مدينة "عتق"، وتمكنت قوات الجيش اليمني من صدها والسيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها على مداخل المدينة.


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