وزيرة السياحة تلتقى رئيس "ماستر كارد" للشرق الأوسط لتدشين تطبيقات للسائحين

كتبت آمال رسلان

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع Raghu Malhotra رئيس شركة ماستر كارد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من مسئولى الشركة فى مصر، وذلك لعرض سبل التعاون بين الشركة والوزارة خاصة فى مجال تحليل البيانات والتحول الرقمى وتقديم أفكار مبتكرة جديدة لتطوير قطاع السياحة والترويج للسياحة المصرية باستخدام المنصات والتطبيقات الإلكترونية.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط اللقاء بالحديث عن برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى الذى أطلقته الوزارة فى نوفمبر الماضى، مستعرضة المحاور الخمسة للبرنامج.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الابتكار التكنولوجى والحلول الرقمية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة وجعله أكثر حداثة، مؤكدة على أن الحلول الرقمية أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق قطاع سياحة مستدام، مشيرة إلى أن التحول الرقمى يعد جزءا أساسيا بالمحور الخامس من برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع؛ الذى يهدف إلى الاهتمام بتنمية السياحة الخضراء والحفاظ على البيئة، والتحول الرقمى.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، وقالت انه يهدف إلى تحديث آليات الترويج لتواكب الاتجاهات العالمية الحديثة، وتقديم مصر للعالم ليس فقط كوجهة سياحية معاصرة ولكن أيضًا تسليط الضوء على التنوع الذى يتمتع به الشعب المصرى، وخلق تجربة سياحية فريدة للسائح.

ولفتت إلى أن الوزارة تقوم بالاعتماد فى حملتها الترويجية على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية فى الترويج لمصر، لتواكب التغيرات المتلاحقة فى هذا المجال، مستعرضة المحاور الرئيسية للحملة وهى People to People، Branding by Destination، GEM 2020.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن النتائج الإيجابية للشراكات المتنوعة التى تقيمها الوزارة مع عدد من المؤسسات الدولية المختلفة للترويج للسياحة المصرية، لافتة إلى أنه تم مؤخرا إطلاق أول فيلم ترويجى لحملة People to People والذى أنتجته الوزارة بالشراكة مع شركة Beautiful Destinations العالمية

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، أيضا عن شراكة الوزارة مع شبكة CNN الدولية والتى تهدف إلى تقديم حكايات مختلفة عن مصر من خلال تجارب السائحين.

ومن جانبه أعرب رئيس الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن اهتمام شركته الكبير بأن تكون جزاء من التطور الذى يشهده قطاع السياحة فى مصر، موضحا أن هذا اللقاء هو بداية للعديد من الاجتماعات واللقاءات التى سيتم عقدها مع شركاء العمل بقطاع السياحة لبحث سبل التعاون فى مجال السياحة والترويج للمنتجات السياحية المختلفة والمتنوعة فى مصر.

وتناول الاجتماع الحديث عن أهمية الإحصاءات والتحليلات والتى تعد من العناصر الأساسية اللازمة فى الترويج ليكون هناك نظرة شاملة حول اهتمامات السائحين الذين يرغبون فى زيارة مصر منذ لحظة تفكيرهم فى الزيارة وما تظهره تفضيلات البحث لديهم، والمواسم التى يفضلون زيارة البلد فيها، والشرائح المختلفة فى الإنفاق.

وقدم مسئولو الشركة عرضا تقديميا لخبرات الشركة فى مجالات تحليل البيانات والتسويق، واستعرضوا بعض الافكار حول رؤيتهم الشاملة لطرق جمع البيانات الخاصة بالسائحين الذين يفكرون فى السفر وحتى بعد عودتهم.

وفى هذا الشأن أشار رئيس ماستر كارد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أن الشركة لديها منصة واسعة وخبرة كبيرة فى تحليل البيانات؛ حيث يتوافر لديها معلومات عن بيانات السائحين واهتماماتهم خلال السفر ومعدل انفاقهم، مستعرضا تجارب الشركة فى كل من لندن ودبى، لافتا إلى أن الشركة أطلقت تطبيقات إلكترونية سياحية للمدينتين وهى Visit London وExpo Dubai.

واقترح إمكانية إنشاء تطبيق فى مصر بالتعاون مع الوزارة يتيح للسائح الحصول على جميع المعلومات والخدمات التى يحتاجها فور وصوله لتسهيل رحلة السائح وإثراء تجربته فى مصر.