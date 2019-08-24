ورشة عمل للتخطيط المهنى بجامعة المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

عقد المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة المنصورة ورشة عمل "التخطيط المهنى"، والتى تستهدف استكشاف المسار المهنى المناسب للطالب وفق متطلبات سوق العمل بما يتناسب مع المهارات التى يمتلكها الطالب.تحدث خلالها الدكتور أسامة أبو النصر، مدير المركز الجامعى للتطوير المهنى، والدكتور أحمد رمضان، نائب مدير المركز، لتقديم عرض وشرح وافى عن الخدمات التى يقدمها المركز لتنمية مهارات طلاب وخريجى الجامعة.

وتم عرض فكرة إنشاء المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة المنصورة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف تنمية مهارات طلاب وخريجى الجامعة وفق متطلبات سوق العمل.

يعتمد عمل المركز فى تقديم خدماته على أربعة محاور، يتمثل المحور الأول فى استكشاف الطالب الخريج لذاته، والمحور الثانى على إجراء مسح دورى لإحتياجات سوق العمل، ورصد المهارات الوظيفية المطلوبة، ويستهدف العمل بالمحور الثالث على تنمية المهارات، وذلك عن طريق توفير جرعات تدريبية، وتشمل برنامج تنمية مهارات التوظيف، وتنمية مهارات خدمة العملاء والمبيعات، وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية، وريادة الأعمال، وإدارة المشروعات، وإدارة الجودة، ويتمثل المحور الرابع فى تعزيز بناء شراكات مع أصحاب الأعمال لتوفير فرص تدريب متخصصة فى بيئة العمل الفعلى داخل الشركات والمصانع.